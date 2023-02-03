Грозный, 4 февраля, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал беседу командира спецназа «АХМАТ», заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова со взятым в плен украинским военнослужащим Владимиром Гаращенко. Он рассказал об отсутствии подготовки солдат перед отправкой в зону боевых действий. Чеченский лидер отметил, что приказы украинского командования абсурдны и «не имеют ничего общего с реальностью», а знаменитая «натовская подготовка» заключается в перетаскивании вещей с одного места на другое и в рытье окопов.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

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«Очередной украинский военнослужащий пополнил длинный список военнопленных. Человек не может толком вспомнить своё подразделение. По его словам, последние четыре дня он сидел в окопе, лишенный сна и маломальского отдыха. Мол, таков был приказ командования», — написал Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Из слов Гаращенко он сделал вывод, что украинское командование бросает своих подчинённых на произвол судьбы.

Глава Чечни также подчеркнул, что рассказы пленного противоречат заявлениям украинской пропаганды о быстром продвижении украинской армии, успешном отражении атак и близком расположении к Москве.

«Один вопрос — в какой они реальности? А пока они размышляют над этим, мы продолжим добиваться реальных результатов», — сказал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, Гаращенко рассказал, что был мобилизован 19 декабря 2022 года. Он не смог назвать, в каком подразделении служит, и признался, что во время призыва ему и его будущим сослуживцам обещали, что они будут «или на охране складов, или на блокпосту у мостов Харьковской области, не выезжая никуда дальше». В итоге бойцов забросили к посёлку Белогоровка в Луганской Народной Республике. На вопрос Алаудинова, каков боевой дух украинских солдат, пленный ответил: «Да никакого». Сказал, что хотел бы передать украинским военнослужащим, «чтобы сюда не ехали, не ехали воевать, это гиблое дело».