Пленный рассказал, как ВСУ обманом отправляют украинцев воевать против РФ
Белогоровка, 4 февраля 2023, 01:51 — REGNUM Бойцы ВС РФ взяли в плен украинского военнослужащего Владимира Гаращенко. Он рассказал командиру спецназа «АХМАТ», заместителю командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинову о проблемах с обеспечением украинских военных и об отсутствии боевого духа у солдат. Видео в своём телеграм-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Гаращенко был мобилизован 19 декабря 2022 года. Он не смог назвать, в каком подразделении служит, и признался, что во время призыва ему и его будущим сослуживцам обещали, что они будут «или на охране складов, или на блокпосту у мостов Харьковской области, не выезжая никуда дальше». В итоге бойцов забросили к посёлку Белогоровка в Луганской Народной Республике.
Алаудинов констатировал, что солдат фактически завели обманом в зону боевых действий. Гаращенко это подтвердил и отметил, что военнослужащие собирались писать рапорт на увольнение в надежде, что их как минимум «переведут куда-нибудь».
По его словам, перед отправкой в зону соприкосновения призванных военнослужащих не обучали. Выдавали солдатам один сухой паёк на двоих и боеприпасы — 450 патронов и четыре гранаты. Военнослужащие были распределены по одному человеку на окоп. Ни печки, ни обогрева у них не было, зато было распоряжение рыть окопы «чем глубже, тем лучше».
На вопрос Алаудинова, каков боевой дух украинских солдат, пленный ответил: «Да никакого». Сказал, что хотел бы передать украинским военнослужащим, «чтобы сюда не ехали, не ехали воевать, это гиблое дело».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее взятый в плен ВС РФ украинский солдат Вячеслав Симбирский рассказал о применении в ВСУ синтетических стимуляторов и о том, как военный медик раздавал украинским солдатам перед боем амфетамин, объясняя это необходимостью сделать их «боеспособными».