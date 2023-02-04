Солдат ВСУ обратился к украинцам c призывом не ехать воевать против России: это гиблое дело

Белогоровка, , 01:51 — REGNUM Бойцы ВС РФ взяли в плен украинского военнослужащего Владимира Гаращенко. Он рассказал командиру спецназа «АХМАТ», заместителю командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинову о проблемах с обеспечением украинских военных и об отсутствии боевого духа у солдат. Видео в своём телеграм-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Гаращенко был мобилизован 19 декабря 2022 года. Он не смог назвать, в каком подразделении служит, и признался, что во время призыва ему и его будущим сослуживцам обещали, что они будут «или на охране складов, или на блокпосту у мостов Харьковской области, не выезжая никуда дальше». В итоге бойцов забросили к посёлку Белогоровка в Луганской Народной Республике.

Алаудинов констатировал, что солдат фактически завели обманом в зону боевых действий. Гаращенко это подтвердил и отметил, что военнослужащие собирались писать рапорт на увольнение в надежде, что их как минимум «переведут куда-нибудь».

«19 декабря забрали, а дальше то склады разбирали, то ещё что-то. Четверо суток не спал, сидел в окопе. По полчаса только спал разве что, потому что холодно», — рассказал Гаращенко.

По его словам, перед отправкой в зону соприкосновения призванных военнослужащих не обучали. Выдавали солдатам один сухой паёк на двоих и боеприпасы — 450 патронов и четыре гранаты. Военнослужащие были распределены по одному человеку на окоп. Ни печки, ни обогрева у них не было, зато было распоряжение рыть окопы «чем глубже, тем лучше».

На вопрос Алаудинова, каков боевой дух украинских солдат, пленный ответил: «Да никакого». Сказал, что хотел бы передать украинским военнослужащим, «чтобы сюда не ехали, не ехали воевать, это гиблое дело».

«Вот так вот воюет украинская армия. Забрасывает, получается, своих бойцов и забывает о них. Ты, наверное, понимаешь, что благодаря тому, что попал в плен, останешься жить. Тем, кто нас слышит, видит, я хочу порекомендовать: сдавайте оружие, переходите на нашу сторону, это ваша путёвка в жизнь», — отметил в завершение разговора с пленным Апты Алаудинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее взятый в плен ВС РФ украинский солдат Вячеслав Симбирский рассказал о применении в ВСУ синтетических стимуляторов и о том, как военный медик раздавал украинским солдатам перед боем амфетамин, объясняя это необходимостью сделать их «боеспособными».