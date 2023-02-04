Москва, , 01:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин в пятницу 3 февраля провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, которое было посвящено борьбе с терроризмом, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин kremlin.ru

Читайте также: Замглавы МИД РФ сообщил об укреплении диалога с КНР в борьбе с терроризмом

Открывая совещание Путин подчеркнул, что вопрос борьбы с терроризмом является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности государства.

Свой доклад на совещании представил глава ФСБ России Александр Бортников.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай нацелены укрепить диалог в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Об этом рассказал в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.