Вашингтон, 4 февраля, 2023, 01:09 — ИА Регнум. В Государственном департаменте Соединённых Штатов Америки подтвердили сведения о том, что на Украине погиб американский гражданин. Его имя не называется, сообщает РИА Новости.

Jason Epperson Американский военнослужащий

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«Мы можем подтвердить недавнюю гибель гражданина США на Украине», — сказал представитель ведомства.

Родственники ранее служившего морским пехотинцем военнослужащего США Пита Рида сообщили телеканалу Fox News о его гибели. Доброволец был убит на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на ноябрь 2022 года, в СВО за Украину сражаются более 8 тыс. наемников из более чем 60 стран, в основном из Польши, США, Канады, Румынии и Британии.