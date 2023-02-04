Представитель МИД РФ Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции Канады

Москва, , 00:53 — REGNUM Новые антироссийские санкции Канады официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с попытками Третьего рейха уничтожить «негерманский дух». Комментарий она написала в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Захарова подчеркнула, что новые канадские ограничения для российских СМИ и артистов, как и действия Третьего рейха, «пытаются заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики».

«Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Трюдо Христей Фриланд», — написала официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, новый санкционный перечень Канады опубликован 3 февраля. В него внесены 15 организаций и 38 граждан России. В том числе под санкции попала медиагруппа «Россия сегодня».