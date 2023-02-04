Сенатор Бондарев опроверг слухи о новой волне мобилизации в России

Москва, , 00:44 — REGNUM Распространяющаяся в России информация о том, что власти страны якобы готовятся к новой мобилизации, не имеет под собой оснований. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Бондарев.

Сенатор Виктор Бондарев Council. gov.ru

Читайте также: Путин объяснил, почему не нужна дополнительная мобилизация

«Вопрос очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу», — подчеркнул он.

По словам сенатора соответствующее решение уполномочены принимать президент России или Министерство обороны страны, и в случае появления соответствующих планов сведения были бы доведены до населения России. Различные «ясновидящие и предвидящие», не обладая информацией, просто нагнетают обстановку, «чтобы возбудить народ, посеять недовольство», отметил Бондарев. Он считает, что в новой мобилизации пока нет необходимости и призвал руководствоваться ранее оговоренными правилами призыва в ходе спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре о том, что дополнительная мобилизация граждан в ВС РФ не требуется, заявлял президент России Владимир Путин. Он подчёркивал, что пока значительная доля уже призванных находится в резерве.