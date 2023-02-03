Москва, 4 февраля, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новости о возможных поставках Киеву дальнобойного оружия, рекомендовал вспомнить слова Владимира Путина, сказанные им на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», — сказал Песков.

Президент России в Волгограде подчеркнул, что России есть чем ответить тем, кто ей угрожает, и применением бронетехники дело не закончится.

«Все должны это понимать», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, США предоставят Украине новый пакет военной помощи объемом 2,2 млрд долларов, заявили 3 февраля в Пентагоне.