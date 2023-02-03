Вашингтон, 4 февраля, 2023, 00:02 — ИА Регнум. Действия по нейтрализации наблюдательного шара из КНР в США сочли небезопасными для людей. С таким мнением представителей министерства обороны страны согласился глава государства Джо Байден. Его слова передала во время брифинга пресс-секретарь администрации американского президента Карин Жан-Пьер.

Joebiden.com Джо Байден

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«Он попросил военных представить ему варианты, и глава Пентагона Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Марк Милли, а также глава Северного командования сказали не предпринимать действия ввиду риска безопасности для людей на земле», — отметила она.

Действия американских властей Джо Байден аргументировал тем, что приоритетной в США является безопасность граждан.

Ранее в МИД КНР заверили, что шар был метеорологическим устройством и отклонился от курса из-за ветра, поэтому и попал в воздушное пространство США. В Китае попросили американцев не спекулировать на теме шпионажа по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, представителю МИД России Марии Захаровой показалось странным решение министерства обороны и администрации президента США не сбивать обнаруженный над территорией страны аэростат из Китая. В этих действиях она увидела признак беспомощности американских властей.