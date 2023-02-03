Симферополь, , 23:51 — REGNUM Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что полуостров хорошо защищён от нападения западных противников, а у крымчан страха нет ни перед чем.

Крым. Ласточкино гнездо Марина Каширская © ИА REGNUM

Читайте также: В Крыму назвали сказкой план Киева забрать полуостров

«Крым хорошо защищён от западного оружия, на полуострове размещены системы ПВО, другое вооружение. У крымчан страха нет», — заверил Сергей Цеков в разговоре с РИА Новости.

По мнению политика, Запад проигрывает и «блефует», делая громкие заявления, рассчитывая на испуг.

«Они хотят своим действиями создать «волну», когда все испугаются и будут думать, как с ними договариваться. Но договариваться с ними никто не будет, они недоговороспособны», — заключил Карасин, добавив, что нужно подождать, во что выльются все эти заявления о намерениях напасть на Крым и тому подобное.

Как сообщало ИА REGNUM, глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что постоянные заявления руководства Украины о планах забрать Крым являются сказками.