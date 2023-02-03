Москва, , 23:20 — REGNUM Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил позицию поляков и прибалтов по отношению к России. По его мнению, они «нащупали национальную идею — раздавить Россию во что бы то ни стало».

Григорий Карасин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Карасин в своём телеграм-канале написал, что поляки и прибалты намерены «раздавить Россию» во всех сферах — от экономики до морских широт и даже спорта.

«В крови, видимо, это давно у них копилось. Конечно, смахивает на массовое помешательство, но если приглядеться, то нет. Это политика, стратегическая линия, которая крепчает под финансово-силовую диктовку Вашингтона. Наконец-то, думают в Варшаве, Вильнюсе, Таллине и Риге, все за нас и против русских. Украину-то, прикидывают, потом мы за заслуги поощрим и приструним — это не вопрос. А сейчас ребята пусть осваивают «Леопарды», «Абрамсы» и прочую аппаратуру и бьются насмерть! Вы скажете — цинично. Соглашусь», — отметил сенатор Карасин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объяснил экспансионистские планы, продвигаемые польской элитой, болезненной историей страны и амбициями.