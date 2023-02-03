В Белом доме одобрили перенос визита Блинкена в КНР из-за метеозонда
Вашингтон, 3 февраля 2023, 23:14 — REGNUM Как нарушение суверенитета США и пренебрежение международным правом расценили в Белом доме нахождение аэростата из Китая в американском воздушном пространстве. Об этом заявила пресс-секретар администрации президента Соединённых Штатов Карин Жан-Пьер, одобрив решение госсекретаря страны Энтони Блинкена отложить визит в КНР после этого инцидента.
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В Белом доме такое намерение было поддержано единогласно, визит назван «в настоящее время нецелесообразным», несмотря на сожаления властей КНР о случившемся.
В Вашингтоне также акцентировали внимание, что «внимательно следят» за метеообъектом и «изучают все возможные варианты».
Как сообщало ИА REGNUM, представителю МИД России Марии Захаровой показалось странным решение министерства обороны и администрации президента США не сбивать обнаруженный над территорией страны аэростат из Китая. В этом решении она увидела признак беспомощности американских властей.