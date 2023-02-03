Ясиноватая, ДНР, , 22:56 — REGNUM В ночь на 4 февраля ВСУ обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике. По населенным пунктам было выпущено 16 снарядов «натовского» калибра 155 мм за пять минут. Об ударах противника сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ясиноватая Wikimedia

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ВС РФ зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Правдовка — Пантелеймоновка и Ласточкино — Ясиноватая.

Пантелеймоновка находится в 38 км от Донецка. Ясиноватая — в 25 км.

О разрушениях и погибших пока не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на купянском и краснолиманском направлениях до 110 военнослужащих ВСУ.