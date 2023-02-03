Вашингтон, 3 февраля, 2023, 22:41 — ИА Регнум. В ходе спецоперации 3 февраля был убит один из американских наёмников. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на родственников военного.

Марина Александрова ИА REGNUM Александр Дейнека. Наемник интервентов

Читайте также: Канадец украинского происхождения ликвидирован под Артёмовском

«Американский доброволец и бывший морской пехотинец Пит Рид был убит на Украине, сообщила его семья», — написал сотрудник телеканала в Twitter.

Известно, что на Украине, ещё по данным на ноябрь 2022 года, в СВО на стороне противника участвовало свыше 8 тыс. наемников из более чем 60 стран. Больше всего из Польши, США, Канады, Румынии и Британии.

Отметим, во многих странах наёмничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.

На начало 2023 года в составе украинских войск действовало до 3 тыс. иностранных наёмников.

Как сообщало ИА REGNUM, боевик из Канады украинского происхождения Григорий Цехмистренко (позывной «Грег») ликвидирован в боях под Артёмовском.