Захарова: Боррель «сознательно забыл» указ Зеленского о запрете переговоров с РФ

Москва, , 21:57 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неправдой высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что со стороны Москвы нет политической воли к началу переговоры по украинскому конфликту.

Жозеп Боррель © Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Захарова напомнила, что «Россия неоднократно на всех площадках и разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без предварительных и неприемлемых условий, но именно Украина по приказу извне переговоры покинула».

Призыв Борреля предоставить ВСУ «средства» означает продолжение инвестировать в затягивание конфликта, а не поиск мирного решения, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

По её словам, глава европейской дипломатии в ходе саммита ЕС — Украина в Киеве «сознательно забыл», что Зеленский своим указом запретил любые переговоры с руководством России.

«Пусть весь свой пафос он обращает к украинскому руководству», — предложила Захарова Боррелю.

Ранее глава дипломатии ЕС утверждал, что Европейский союз «всегда открыт» для переговорного процесса по Украине, но для его начала не видит политической воли со стороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, «сейчас не время вести переговоры», да и Россия не хочет их вести.

А премьер-министр Италии Джорджа Мелони уверяет, что президент Украины Владимир Зеленский «работает над планом», позволяющим начать мирные переговоры с Россией.