Берлин, 3 февраля, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Судя по тому, как ведет себя канцлер Германии Олаф Шольц в ситуации вокруг взрывов на «Северных потоках», Берлину есть что скрывать, заявила 3 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Как сообщалось ранее, Шольц заявил, что не намерен комментировать ход «расследования» до его завершения, и призвал к тому же остальных немецких политиков.

В ситуациях, когда виновной назначается Россия, комментарии даются молниеносно, когда же российский след придумать не удается, а также не удается скрыть след западный, следуют лицемерные заявления о презумпции невиновности, сказала Захарова.

Шольц вынужден оправдываться, и это симптоматично, отметила представитель МИД.