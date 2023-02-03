Вашингтон, 3 февраля, 2023, 21:42 — ИА Регнум. В США не готовы сбивать замеченный аэростат КНР по причине угрозы большого количества жертв на земле, сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Zuma/TASS Патрик Райдер

«Размер объекта достаточно велик, чтобы в своих оценках мы понимали, что потенциальное поле обломков будет значительным и потенциально угрожать гражданским, их жизням и имуществу», — сообщил он.

При этом Пентагон продолжает оценивать возможную реакцию на ситуацию. Шар находится на высоте около 20 километров и может маневрировать, добавил Райдер.

На данном этапе американские военные не считают, что от аэростата исходит какая-либо угроза.

Как сообщало ИА REGNUM, после обнаружения воздушного шара над территорией США в Пекине заявили, что объект, о котором идет речь, — это потерявший управление и отклонившийся от курса китайский метеорологический зонд. Китай выразил сожаление и сослался на обстоятельства непреодолимой силы.