История вопроса

Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательства в 2012 году, когда были внесены изменения в закон «О некоммерческих организациях». В соответствии с ними иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан.

В 2017 году в качестве ответной меры на требование Министерства юстиции США о регистрации в качестве иностранных агентов Russia Today и Sputnik был принят закон РФ, вводящий понятие СМИ-иноагента, согласно которому Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица.

В 2018-19 гг. были приняты поправки в закон, предполагающие признание иностранным агентом физического лица при распространении им сообщений и материалов СМИ-иностранных агентов или участии в создании этих материалов и получении при этом финансирования из-за рубежа. Физлицо может быть признано не просто иностранным агентом, а «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», и в течение месяца после того обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом власти.

В конце 2020 года Минюст России опубликовал первый список "физлиц-иностранных агентов".

