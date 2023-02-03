* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 3 февраля, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Министерство юстиции включило в список иностранных агентов видеоблогера Николая Соболева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщили в ведомстве 3 февраля.

Артем Геодакян/ТАСС Николай Соболев

Соболев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) выступал в поддержку недружественной страны, а также распространял материалы, созданные иностранными агентами, напомнили в ведомстве.

Также в реестр были включены Елена Прокашева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Екатерина Дудко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), получавшие поддержку от иностранных источников и пропагандировавшие ЛГБТ, Павел Мезерин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), призывавший к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности страны, и Александр Макашенец (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), призывавший к санкциям в отношении граждан России.