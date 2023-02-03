Минюст включил в реестр иноагентов блогера Николая Соболева
Минюст включил в реестр иноагентов видеоблогера Соболева* и еще четырех человек
Москва, 3 февраля, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Министерство юстиции включило в список иностранных агентов видеоблогера Николая Соболева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщили в ведомстве 3 февраля.
Соболев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) выступал в поддержку недружественной страны, а также распространял материалы, созданные иностранными агентами, напомнили в ведомстве.
Также в реестр были включены Елена Прокашева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Екатерина Дудко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), получавшие поддержку от иностранных источников и пропагандировавшие ЛГБТ, Павел Мезерин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), призывавший к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности страны, и Александр Макашенец (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), призывавший к санкциям в отношении граждан России.