Пентагон: США оставляют на усмотрение Украины возможное нанесение ударов по Крыму

Вашингтон, , 21:12 — REGNUM США оставляют на усмотрение Украины возможность использования предоставленных дальнобойных снарядов для ударов по Крыму, заявили в Пентагоне 3 февраля.

Крымский мост Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, новый пакет военной помощи США Украине будет включать в себя в том числе дальнобойные снаряды GLSDB.

Общий объем нового пакета военной помощи составит 2,2 млрд долларов, в него войдут в том числе средства ПВО и ракеты большой дальности для реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дальнобойнее оружие, которое предоставляют Киеву западные страны, тем на большее расстояние нужно отодвинуть ВСУ от границ России.