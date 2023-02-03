Премьер Италии заявила о работе Зеленского над планом диалога с Россией

Рим, , 21:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский «работает над планом», позволяющим начать мирные переговоры с Россией, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони © Mauro Scrobogna/ZUMA/ТАСС

«Для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия. Но если мы думаем, что нужно помешать народу быть свободным, чтобы достичь мира, то это не мир. Поэтому единственная возможность, что у нас есть, это помогать Украине», — сказала Мелони.

Премьер-министр Италии добавила, что договорилась с Зеленским о визите в Киев до 24 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг известие о проведённых переговорах главы ЦРУ Уильяма Бёрнса насчёт мирного урегулирования конфликта России и Украины.