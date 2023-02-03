Рим, 3 февраля, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский «работает над планом», позволяющим начать мирные переговоры с Россией, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Mauro Scrobogna/ZUMA/ТАСС Джорджа Мелони

«Для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия. Но если мы думаем, что нужно помешать народу быть свободным, чтобы достичь мира, то это не мир. Поэтому единственная возможность, что у нас есть, это помогать Украине», — сказала Мелони.

Премьер-министр Италии добавила, что договорилась с Зеленским о визите в Киев до 24 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг известие о проведённых переговорах главы ЦРУ Уильяма Бёрнса насчёт мирного урегулирования конфликта России и Украины.