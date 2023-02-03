В Роскосмосе сообщили, что поврежденный «Союз МС-22» вернется с МКС на Землю в беспилотном режиме

Москва, , 21:03 — REGNUM Повреждённый космический корабль «Союз МС-22» вернётся с Международной космической станции на Землю в марте 2023 года, сообщили 3 февраля в Роскосмосе.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-22» © Максим Блинов/РИА Новости

Корабль вернется в беспилотном режиме и доставит на Землю грузы и научное оборудование.

Разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» произошла в декабре 2022 года. Причиной стало столкновение со спорадическим метеороидом.

Как сообщалось ранее, из-за повреждения системы внешнего охлаждения возвращение на корабле стало опасным для космонавтов, поэтому в Роскосмосе запланировали запуск «Союза МС-23» взамен «Союза МС-22».