Роскосмос: поврежденный «Союз МС-22» вернется с МКС на Землю в марте
В Роскосмосе сообщили, что поврежденный «Союз МС-22» вернется с МКС на Землю в беспилотном режиме
Москва, 3 февраля, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Повреждённый космический корабль «Союз МС-22» вернётся с Международной космической станции на Землю в марте 2023 года, сообщили 3 февраля в Роскосмосе.
Максим Блинов/РИА Новости
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-22»
Корабль вернется в беспилотном режиме и доставит на Землю грузы и научное оборудование.
Разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» произошла в декабре 2022 года. Причиной стало столкновение со спорадическим метеороидом.
Как сообщалось ранее, из-за повреждения системы внешнего охлаждения возвращение на корабле стало опасным для космонавтов, поэтому в Роскосмосе запланировали запуск «Союза МС-23» взамен «Союза МС-22».