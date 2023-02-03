Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ

Москва, , 20:53 — REGNUM В России разработали новый порядок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Соответствующий документ подготовлен Министерством просвещения.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно нововведениям, сдающие ЕГЭ выпускники могут поменять перечень указанных в заявлениях об участии в экзамене учебных предметов, а также при наличии уважительных причин сроки сдачи экзаменов.

Для военных, которые проходят службу по контракту или призыву, предоставят возможность подать заявление для сдачи ЕГЭ по месту службы.

Также планируется изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения. Документом предусмотрен её перенос с первой рабочей среды мая на вторую среду апреля.

Правила вступят в силу с 1 сентября 2023 года и будут действовать до 1 сентября 2029 года, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году заявления для сдачи ЕГЭ принимались в России до 1 февраля включительно.