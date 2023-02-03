В ЕС согласовали «потолок цен» на российские нефтепродукты
Брюссель, 3 февраля 2023, 20:45 — REGNUM Постпреды стран ЕС согласовали так называемый «потолок цен» на российские нефтепродукты, сообщили 3 февраля в представительстве Швеции в Совете ЕС.
«Потолок» предполагается установить на уровне 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов за баррель — на продукты, торгующиеся со скидкой.
Решение должно быть утверждено Советом ЕС.
В Москве ранее заявили, что не будут выполнять никаких антирыночных норм западных стран и никакие «потолки цен» в контрактах указываться не будут.