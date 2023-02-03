Вашингтон, 3 февраля, 2023, 20:33 — ИА Регнум. США предоставят Украине новый пакет военной помощи объемом 2,2 млрд долларов, заявили 3 февраля в Пентагоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

В него войдут в том числе средства ПВО и ракеты большой дальности для реактивной системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, ВСУ предоставят боевые машины пехоты и боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дальнобойнее оружие, которое предоставляют Киеву западные страны, тем на большее расстояние нужно отодвинуть ВСУ от границ России.