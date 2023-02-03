В ДНР создают единую базу данных военных преступлений ВСУ в Донбассе

Донецк, , 20:35 — REGNUM К созданию единой базы данных военных преступлений ВСУ в Донбассе приступили в Донецкой Народной Республике, сообщила 3 февраля заместитель руководителя представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина, передаёт РИА Новости.

Последствия ракетного удара ВСУ по больнице в ЛНР © Евгений Биятов/РИА Новости

В течение всего конфликта в Донбассе идёт сбор уникальной информации в рамках документирования фактов военных преступлений Украины, уточнила Шуткина.

По её словам, было разработано специальное программное обеспечение, которое сдано в пользование представительству ДНР в СЦКК, с целью удобства хранения, обработки, анализа и использования полученных сведений.

Сейчас идёт синхронизация накопленной ранее информации с данными других ведомств, добавила Шуткина.

После полной загрузки заработает единая республиканская электронная база задокументированных фактов последствий вооруженной агрессии Украины в Донбассе, имеющих признаки военных преступлений, резюмировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России установит обстоятельства обстрела ВСУ мирных граждан под Артёмовском.