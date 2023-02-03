Адвокат: редактор «Sputnik Литва» Касем находится в критическом состоянии
Рига, 3 февраля 2023, 20:15 — REGNUM Состояние здоровья арестованного в Латвии шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема — критическое, передает 3 февраля Sputnik со ссылкой на адвокатов Касема.
Должной медицинской помощи он не получает, более того, врачи игнорируют его жалобы, что подпадает под действие конвенции по предотвращению пыток, отметили адвокаты.
Сторона защиты потребует расследования и независимого медицинского освидетельствования Касема, сказано также в публикации.
Ранее в МИД России заявили, что все обвинения против Касема сфабрикованы и что Москва требует его немедленного освобождения.
Касем был задержан в Риге в конце 2022 года.