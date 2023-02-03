Рига, 3 февраля, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Состояние здоровья арестованного в Латвии шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема — критическое, передает 3 февраля Sputnik со ссылкой на адвокатов Касема.

Григорий Сысоев/РИА Новости Марат Касем

Должной медицинской помощи он не получает, более того, врачи игнорируют его жалобы, что подпадает под действие конвенции по предотвращению пыток, отметили адвокаты.

Сторона защиты потребует расследования и независимого медицинского освидетельствования Касема, сказано также в публикации.

Ранее в МИД России заявили, что все обвинения против Касема сфабрикованы и что Москва требует его немедленного освобождения.

Касем был задержан в Риге в конце 2022 года.