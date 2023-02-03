МАГАТЭ: реакторы Запорожской АЭС остаются в прежнем состоянии

Энергодар, Запорожская область, , 20:00 — REGNUM Состояние реакторов Запорожской АЭС остается прежним, заявили 3 февраля в Международном агентстве по атомной энергии.

Запорожская АЭС (с) РИА Новости

Четыре блока находятся в режиме холодной остановки, два — в режиме горячей остановки для подачи пара и тепла на станцию и в Энергодар.

Станция получает энергию, необходимую для выполнения основных функций безопасности и защиты, отметили в агентстве.

Эксперты МАГАТЭ отметили, что не удовлетворены темпами переговоров между Россией и Украиной о создании защитной зоны вокруг станции, и выразили беспокойство из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище, откуда поступает вода для охлаждения реакторов.

Как сообщалось ранее, 3 февраля глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что обстановка на ЗАЭС не миновала критической фазы, но «прилеты» на ЗАЭС в последние недели не фиксировались.