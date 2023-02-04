Минобороны РФ показало кадры бытовых условий и обеспечения бойцов мотострелкового соединения ЦВО

Москва, , 05:00 — REGNUM Кадры обеспечения военнослужащих мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) и бытовых условий в полевом лагере в зоне проведения спецоперации опубликовало Министерство обороны РФ.

Постройка блиндажей Цитата из видео. Министерство обороны России

На кадрах видно, как строительные команды мотострелков занимаются постройкой и оборудованием укреплённых блиндажей и позиций, предназначенных как для ведения оборонительных действий, так и для проживания военнослужащих.

Отмечается, что крыша блиндажей сделана из брёвен так, что позволяет выдержать прямое попадание артиллерийского снаряда.

В месте проживания военнослужащих работает мобильная полевая кухня, повара которой круглосуточно работают над приготовлением различных блюд.

Военнослужащие принимают пищу три раза в день. Работники кухни готовят полноценное меню: суп, гарнир с мясом, чай или кофе. По желанию бойцы могут взять себе дополнительно свежие овощи, салат, пряники или печенье.

Хлеб готовится в полевой пекарне. Для того чтобы он был всегда свежим к завтраку, военные повара начинают его приготовление глубокой ночью.