Варшава, 3 февраля, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Польша начала переобучение солдат ВСУ по управлению немецкими танками Leopard 2, заявил 3 февраля министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Armin Weigel/dpa/Global Look Press Танк Leopard 2

Он пояснил, что подготовка украинских солдат после отбора экипажей стала первым этапом процесса передачи танков Киеву.

Ранее власти Норвегии объявили о намерении вести на своей территории обучение украинских боевиков, первые 100 человек из числа которых прибудут в страну после апреля 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ФРГ одобрили поставку 88 танков Leopard на Украину из собственных запасов и ведут переговоры о закупке 15 зенитных самоходных установок Gepard у Катара для дальнейшей отправки ВСУ.

Поставки на Украину танков западного производства стали актуальными после исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.