Замначальника расчёта РСЗО «Торнадо-С» рассказал о своей работе в зоне спецоперации

Москва, , 05:00 — REGNUM Заместитель начальника расчёта боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» с позывным «Рико» рассказал журналистам о работе своего подразделения.

Заместитель начальника расчёта боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» с позывным «Рико» Цитата из видео. Министерство обороны России

«Работаем на новых комплексах — «Торнадо-С». Особенность в том, что это максимально дальнобойное оружие из реактивной артиллерии. Большая площадь поражения. Работа происходит сейчас гораздо быстрее. Приходит объективный контроль. Цели разные — это живая сила противника, бронированная, легкобронированная техника, опорные пункты, склады», — заявил «Рико».

«Ведём также контрбатарейную борьбу. Работали в контрбатарейной борьбе с батареей «Ураганов». И батарею «Ураганов» полностью уничтожили», — добавил он.

Он отметил, что его расчёт находится в зоне спецоперации с первого дня и артиллеристы уже давно стали одной боевой семьёй, где все бодры и нацелены на победу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ рассказали, как подразделения РСЗО «Торнадо-С» наносят удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.