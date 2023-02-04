Москва, 4 февраля, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Заместитель начальника расчёта боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» с позывным «Рико» рассказал журналистам о работе своего подразделения.

Цитата из видео. Министерство обороны России Заместитель начальника расчёта боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» с позывным «Рико»

«Работаем на новых комплексах — «Торнадо-С». Особенность в том, что это максимально дальнобойное оружие из реактивной артиллерии. Большая площадь поражения. Работа происходит сейчас гораздо быстрее. Приходит объективный контроль. Цели разные — это живая сила противника, бронированная, легкобронированная техника, опорные пункты, склады», — заявил «Рико».

«Ведём также контрбатарейную борьбу. Работали в контрбатарейной борьбе с батареей «Ураганов». И батарею «Ураганов» полностью уничтожили», — добавил он.

Он отметил, что его расчёт находится в зоне спецоперации с первого дня и артиллеристы уже давно стали одной боевой семьёй, где все бодры и нацелены на победу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ рассказали, как подразделения РСЗО «Торнадо-С» наносят удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.