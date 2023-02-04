Москва, 4 февраля, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» наносят удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ. Об этом 4 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Цитата из видео. Министерство обороны России Боевая работа расчетов «Торнадо-С»

«Расчёты РСЗО «Торнадо-С» выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие важные цели, находящиеся на большом удалении», — говорится в информации ведомства.

Подразделения РСЗО «Торнадо-С» наносят удары по объектам, которые были выявлены разведчиками и подтверждены техническими средствами разведки. При этом на точность попадания расстояние никак не влияет. Выпущенный реактивный снаряд является управляемым, а наведение ведётся через спутниковые системы.

Отмечается, что за самыми современными отечественными РСЗО противник «охотится с особым остервенением». После пусков установки сворачиваются в походное положение менее чем за минуту, после чего на максимальной скорости покидают район ведения огня. При этом расчёты никогда не работают на одной позиции дважды.