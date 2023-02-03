Минобрнауки: для некоторых абитуриентов с 2024 года снизят акцент на русский язык

Москва, , 19:41 — REGNUM В России с 2024 года начнёт снижаться упор на русский язык при поступлении на инженерные специальности вузов, заявил 3 февраля министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Валерий Фальков © Сергей Пятаков/РИА Новости

По его словам, планируемая со следующего года системная мера «достаточно революционна» для вузов.

«Мы хотим принимать на инженерные специальности и направления только по математике, физике и информатике, а русский язык учитывать как дополнительный», — пояснил глава ведомства.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российскому авиапрому не хватает 14 тысяч инженеров и технологов.