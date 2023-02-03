Киев, 3 февраля, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Подробности десятого пакета санкций против России сообщила 3 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС Урсула фон дер Ляйен

«Десятый пакет санкций в пути, он будет объемом в 10 млрд евро. Это будет снова масштабный пакет», — сказала она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве.

Глава ЕК пообещала, что новый пакет ограничений устранит допущенные ранее пробелы.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен попросил Евросоюз увеличить санкционный темп, поскольку Россия всё быстрее адаптируется к западным санкциям.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России к годовщине специальной военной операции на Украине.