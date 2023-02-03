ABC: Блинкен отложит визит в Китай из-за ситуации с аэростатом
Вашингтон, 3 февраля 2023, 19:12 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен отложить визит в США из-за истории со «шпионским аэростатом», передает ABC 3 февраля.
Визит должен был состояться в ближайшие дни.
Ранее в Пентагоне сообщили, что правительство США обнаружило высотный воздушный шар-разведчик над материковой частью страны.
Позднее в Пекине заявили, что объект, о котором идет речь — это потерявший управление и отклонившийся от курса китайский метеорологический зонд. В Пекине сослались на обстоятельства непреодолимой силы и выразили свое сожаление.