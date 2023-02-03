Москва, 3 февраля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Евросоюз украинизацией своей внешней и внутренней политики подыгрывает Соединённым Штатам, которые устраняют ЕС как своего конкурента. Об этом 3 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

«Украинизацией своей внешней и внутренней политики ЕС по сути подыгрывает США, которые таким образом устраняют в его лице экономического конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской «чёрной дырой», — заявила Захарова.

По её словам, киевский режим неприкрыто эксплуатирует миф о «жертве агрессии» и занимается откровенным иждивенчеством. При этом коррумпированным элитам в Киеве требуются постоянные вливания: им уже дали €50 млрд, и необходимо ещё около €5 млрд ежемесячно.

Она отметила, что эти расходы тяжёлым бременем лягут на рядовых граждан стран ЕС.