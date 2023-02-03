Москва, 3 февраля, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Скончавшийся от остановки сердца рэпер Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) планировал вернуться на сцену с сольным концертом в феврале. Соответствующий анонс выступления был опубликован в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Фото: соцсети Рэпер Владислав Ширяев (Yung Trappa)

Выступление хип-хоп исполнителя должно было состояться 23 февраля в московском клубе «Aglomerat». В программе была заявлена презентация альбома «Free Trappa Album» и «легендарные хиты» Молодого Трезини.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в клубе, деньги за приобретенные билеты зрителям будут полностью возвращены.

Напомним, что российский рэпер умер в Санкт-Петербурге в квартире на Дровяной улице. Ему было 27 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, рэп-исполнитель из Санкт-Петербурга Ричард Семашков заявил, что Yung Trappa был честным и жил той же жизнью, о которой говорил в своём творчестве.