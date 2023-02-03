Санкт-Петербург, 3 февраля, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Российский рэпер Yung Trappa был честным и жил той же жизнью, о которой говорил в своём творчестве, заявил корреспонденту ИА REGNUM музыкант из Санкт-Петербурга Ричард Семашков, известный под псевдонимом Рич.

Цитата из видео социальной сети Вконтакте Yung Trappa

«Отличие рэпера Yung Trappa от всех остальных современных отечественных рэперов в том, что он не только читал свой прозападный рэп, но и жил плюс-минус такой же жизнью. Его судьба ещё раз доказывает, что хип-хоп-музыка в её исконном понимании плохо ложится на российские реалии. Да, секс, насилие, наркотики, тюрьма — вроде с виду всё то же самое, только всё как-то нелепо выглядит», — сказал музыкант.

По словам Семашкова, у других исполнителей «всё выглядит, как у Yung Trappa».

«Но он хотя был честным, остальные же просто балаболят», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ушёл из жизни 27-летний рэпер Yung Trappa.