Аксенов сообщил о бессрочном продлении высокого уровня террористической опасности в Крыму

Симферополь, , 19:04 — REGNUM В ряде районов Крыма с 20:00 (мск) 5 февраля вводится жёлтый (высокий) уровень террористической опасности. Ограничения будут сняты после принятия соответствующего решения, сообщил 3 февраля глава республики Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Высокий уровень террористической опасности начнёт действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.

Кроме того, принятое решение касается республиканских объектов Минтранспорта, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минздрава, Министерства топлива и энергетики, Минпромполитики, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Силовым ведомствам поручено усилить контроль за передвижением транспорта через административные границы полуострова, проводить досмотр транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

Аксёнов заверил крымчан в полном контроле над ситуацией в регионе.

Напомним, жёлтый уровень террористической опасности в приграничных районах Крыма действует с весны 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января президент России Владимир Путин утвердил изменения в указе о порядке установления уровней террористической опасности.