Киев, 3 февраля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины не будут сдавать Артемовск, заявил 3 февраля президент страны Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Будем бороться, сколько сможем», — добавил он.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался отвечать на вопрос, сколько военных ВСУ погибли в Артемовске, но признал, что Украина «платит высочайшую цену».

Западные СМИ со ссылкой на источники в американской администрации ранее сообщали, что США советуют Киеву сдать Артемовск и возобновить контрнаступление после получения западных танков.