Суд арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Гусова по делу о вымогательстве

Москва, , 19:00 — REGNUM Суд в Москве арестовал администратора телеграм-канала «Новый век» Александра Гусова по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Ксению Розину.

Администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов (на дальнем плане) в Тверском суде © Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 3 февраля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 апреля», — сообщили в пресс-службе.

По данным столичного главка МВД, в феврале в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, у которого на протяжении нескольких лет вымогали деньги. Сумма ущерба составила 12 млн рублей. Заведено уголовное дело по части 3 статье 163 УК РФ («Вымогательство»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что задержанный администратор телеграм-канала «Новый век» Александр Гусов также является учредителем Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ».