ТАСС: задержанный администратор Telegram-канала «Новый век» является учредителем «ВЧК-ОГПУ»

Москва, , 18:31 — REGNUM Задержанный администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов также является учредителем Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ». Об этом 3 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов в Тверском суде © Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

«Помимо администрирования «Нового века», Гусов также является учредителем Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гусов проходит по одному делу с объявленным в розыск журналистом агентства «Росбалт» Александром Шваревым.

По информации издания, сумма ущерба по делу о крупном вымогательстве у предпринимателя, фигурантами которого являются Гусов и Шварев, составила 12 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Гусов задержан в Москве в рамках уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере.

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