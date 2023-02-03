СМИ: администратор Telegram-канала «Новый век» был учредителем «ВЧК-ОГПУ»
Москва, 3 февраля 2023, 18:31 — REGNUM Задержанный администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов также является учредителем Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ». Об этом 3 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Помимо администрирования «Нового века», Гусов также является учредителем Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Гусов проходит по одному делу с объявленным в розыск журналистом агентства «Росбалт» Александром Шваревым.
По информации издания, сумма ущерба по делу о крупном вымогательстве у предпринимателя, фигурантами которого являются Гусов и Шварев, составила 12 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Гусов задержан в Москве в рамках уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере.
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