Нацбанк: число беженцев с Украины в начале 2023 года возрастёт до девяти миллионов человек

Киев, , 18:59 — REGNUM В начале 2023 года количество беженцев с Украины возрастёт до девяти миллионов человек, соответствующий прогноз опубликован Национальным банком страны в отчёте за январь.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Окончательное возвращение мигрантов начнётся только в 2024–2025 годах, но будет меньше, чем прогнозировалось ранее», — говорится в материалах регулятора.

По подсчётам Нацбанка, за рубежом в настоящее время проживают порядка восьми миллионов украинских мигрантов. В первом квартале их численность может возрасти до девяти миллионов человек и сохраниться во втором квартале.

По прогнозам, в 2025 году за границей останутся проживать шесть миллионов украинских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди заявил, что странам Европейского союза следует приготовиться к новой волне беженцев с территории Украины.