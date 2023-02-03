Фон дер Ляйен заявила об отсутствии четких сроков вступления Украины в ЕС

Киев, , 18:08 — REGNUM Сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от готовности страны к этому, заявил 3 февраля в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕС — Украина в Киеве © Ukraine Presidency/ZUMA/ТАСС

Никкизх четких сроков, ни для финальной стадии переговров, ни для самого вступления не существует, сказала она.

Глава Евросовета Шарль Мишель также 3 февраля заявил, что ЕС намерен поддерживать Украину на ее пути в состав союза. Евросоюз признает «значительные усилия», продемонстрированные Украиной, сказано в итоговом документе саммите Украина — ЕС.

Как сообщалось ранее, из аналитического доклада экспертов ЕС следует, что Украина находится на «раннем» этапе подготовки к вступлению в Евросоюз.