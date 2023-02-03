Санкт-Петербург, 3 февраля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге скончался 27-летний российский рэпер Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев). Об этом 3 февраля сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Согласно опубликованным данным, тело артиста было обнаружено в квартире жилого дома, расположенного на Дровяной улице. В качестве одной из версий трагедии называется передозировка опасными препаратами. Официальной информации о случившемся пока нет.

Канал отмечает, что в настоящее время близкие музыканта занимаются сбором средств, чтобы выплатить его долги.

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Напомним, что в ноябре 2021 года Ширяева задержали по подозрению в совершении изнасилования. На исполнителя завели два уголовных дела. Он вышел на свободу в январе текущего года.

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