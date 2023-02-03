Глава Волгоградской области рассказал о планах установить бюст Шарлю де Голлю

Волгоград, , 18:10 — REGNUM В Волгограде к 9 мая установят бюст бывшему президента Франции генералу Шарлю де Голлю, сообщает 3 февраля пресс-служба администрации Волгоградской области.

Визит Президента Франции Шарля де Голля в СССР. Июнь 1966 года © Василий Малышев/РИА Новости

В администрации уточнили, что о принятом решении губернатор региона Андрей Бочаров рассказал в ходе встречи с внуком французского генерала Пьером де Голлем, который принял участие в праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве.

Бочаров пригласил внука генерала принять участие в церемонии открытия бюста в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне. Пьер де Голль приглашение принял и подчеркнул, что выступает за франко-российскую дружбу.

«На западе не понимают русских, их не знают, из-за этого непонимания рождается очень много ошибок. Особенно в отношении сегодняшней ситуации», — отметил он.

Напомним, на востоке Франции в конце декабря 2022 года вандалы облили краской бронзовую статую генерала Шарля де Голля. Похожий случай произошел ранее также в коммуне Ле Робер заморского департамента Франции Мартиника.