В Польше заявили, что Украине осталось полгода из-за дефицита снарядов на Западе

Варшава, , 18:01 — REGNUM Руководство России настроило промышленные мощности на военные рельсы, в результате в Российской Федерации производят достаточное количество боеприпасов для проведения СВО, одновременно с этим Киев начинает испытывать недостаток снарядов, который достигнет критической точки примерно через шесть месяцев. Об этом 3 февраля заявил польский военный корреспондент Марцин Вырвал в статье для Onet. pl.

Работа РСЗО «Град» в зоне проведения СВО © Министерство обороны РФ/РИА Новости

По его словам, если конфликт не сбавит немного обороты, то примерно в июне текущего года у Запада могут возникнуть проблемы с боеприпасами.

«Американцы говорят, что планируют увеличить производство ракет на 500-600%, но где-то через два года. У нас нет двух лет, у нас нет даже полугода», — отметил Вырвал.

Он признал, что нет никаких признаков, что у России закончатся ресурсы, поскольку руководство страны делает все необходимое для увеличения военных возможностей.

Автор добавил, что у России очень много техники и в 3,5 раза больше численность населения.

Он отметил, что в США каждый месяц производят 15 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, одновременно с этим ВСУ каждый день тратит порядка пяти тысяч таких снарядов.

«Пятнадцать тысяч им хватит на три дня», — подвел итог Вырвал.

Как передавало ИА REGNUM, власти США готовят очередной пакет военной помощи Киеву.